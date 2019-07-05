Жительница Сызрани самовольно захватила участок, принадлежащий городу

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-05T08:58:59+03:00

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В Сызрани местная жительница самовольно заняла участок, принадлежащий администрации города. Женщина незаконно огородила территорию площадью 34 квадратных метра перед своим домом и в дальнейшем никак не хотела ее освобождать. В итоге к решению проблемы пришлось подключиться судебным приставам.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство об обязании ее освободить самовольно захваченный участок, убрав забор. Несмотря на это, сызранка решение суда добровольно не исполнила. В результате приставы запретили ей выезжать за пределы страны, выписали исполнительский сбор в 5 тысяч рублей и арестовали ее счета в банке, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Также в отношении женщины были вынесены постановления о совершении правонарущений по статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера" на общую сумму в 20 тысяч рублей. Только после этого сызранка исполнила решение суда. Она убрала забор и освободила участок, а также оплатила исполнительский сбор и штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU