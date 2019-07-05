Тольяттинец украл из иномарки женскую одежду и попытался спрятаться от росгвардейцев в кустах

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-05T09:18:53+03:00

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Сотрудники Росгвардии, находясь на патрулировании в Автозаводском районе Тольятти, заметили на Московском проспекте подозрительного мужчину. Он при виде служебного автомобиля попытался спрятаться в кустах. Конечно, такое поведение заинтересовало стражей порядка и они решили узнать его причину.

- При разговоре с тольяттинцем патрульные обратили внимание, что неподалеку на асфальте лежит женская одежда, а у припаркованной рядом иномарки разбито стекло. При этом мужчина заметно нервничал и отвечал на вопросы невпопад, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

В дальнейшем выяснилось, что 38-летний тольяттинец решил спрятаться в кустах неспроста. Это именно он разбил стекло у автомобиля «Шевроле Авео», а также зачем-то стащил оттуда одежду, принадлежащую 43-летней женщине. В настоящее время по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU