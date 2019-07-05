«Где она съела столько камней?»: в Самаре помогли черепахе, проглотившей гравий

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-05T09:35:17+03:00

Сейчас черепаха чувствует себя хорошо Фото: "КП" Архив

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В Самаре домашняя среднеазиатская черепаха попала в государственную городскую ветеринарную клинику на улице Фадеева. Хозяйка обратилась к врачам, потому что домашняя любимица отказывалась от корма.

- На вид черепаха была здоровой. Панцирь крепкий, без нарушений. Было видно, что содержалась она в хороших условиях, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» ведущий ветеринарный врач городской ветклиники, хирург Наталья Фурсова.

В государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева есть все необходимое оборудование, чтобы помочь любому животному. Именно здесь работает один из главных специалистов по экзотическим животным Наталья Фурсова.

- В Самаре мало клиник, которые занимаются рептилиями. Поэтому к нам их несут почти каждый день. Самая частая проблема - неправильное питание, нехватка витаминов. Из-за этого панцирь черепахи становится мягким, отекают веки и лапы. У этой черепахи таких симптомов не было,- вспоминает ветеринарный врач. - Отправили животное на рентген.

Рентгеновский аппарат в государственной городской ветеринарной клинике на улице Фадеева делает максимально четкий и информативный снимок.

- Оказалось, что черепаха проглотила камни, и они застряли у нее в кишечнике. Нам повезло, обошлось без операции. После стимуляции камни вышли естественным путем, - рассказала хирург.

Врач также напомнила, что содержать черепах следует на сене или травяной подстилке, допускается песок. В террариуме у черепахи могут быть камни, но крупные, чтобы она их не проглотила.

Глотать камни черепахи начинают, если им не хватает кальция. Проверить здоровье своего любимца и узнать, какие витамины ему необходимы, можно у ветврачей Самарского ветеринарного объединения.

Ветклиника на улице Фадеева, 47 работает круглосуточно. Записаться на прием можно по телефону: +7(846)9510581

Подробнее прочитать о клинике и найти ближайший филиал можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU