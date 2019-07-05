В Самаре начали продавать пластиковые сезонки для проезда в пригородных поездах

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-05T10:00:21+03:00

С помощью пластиковых сезонок можно будет совершать многократные поездки по маршруту в электричках Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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В билетных кассах Самарской пригородной пассажирской компании начали продавать сезонки на пластиковых картах. Стоимость карты составляет 50 рублей. Один человек может приобрести неограниченное число карт.

- Проверить действительность сезонок на станциях можно, приложив их к турникету, или предъявив мобильному билетному кассиру. В пригородных поездах карты необходимо предъявлять кассиру, который с помощью терминала проверит вид билета, срок его действия и маршрут проезда. Если карта действительна, то экран терминала загорится зеленым, если нет, то красным цветом, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Как отмечают представители предприятия, если абонементный билет недействителен, то пассажира в электричку не пустят. Добавим, что сезонка на пластиковой карте дает своему владельцу право на многократные поездки в пригородных поездах в соответствии с маршрутом и сроком действия билета. На одной пластиковой карте можно будет оформить не более двух абонементных билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU