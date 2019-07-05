Школы Самары со следующего учебного года переведут на электронные журналы и дневники

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-05T10:17:26+03:00

Родители смогут в любое время узнать об успехах своих детей

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Бумажные дневники постепенно уходят в прошлое. Со следующего учебного года большинство школ Самары перейдут на электронные журналы и дневники. Об этом в Твиттере сообщила руководитель самарского отделения министерства образования и науки региона Вера Халаева.

- Каждый родитель сможет в любое удобное время посмотреть учебные успехи своих детей. Потребность в бумажном дневнике отпадает, - рассказала представительница минобрнауки.

Также Вера Халаева отметила, что решение об использовании бумажных дневников администрации школ будут принимать по согласованию с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU