В Самаре на Московском шоссе водитель на «Форде» с двумя детьми в салоне «догнал» ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-05T10:37:08+03:00

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В ночь на пятницу, 5 июля, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе ТЦ «Метро» столкнулись Ford и ВАЗ-2114. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля».

- Водитель иномарки, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, двигаясь по направлению из города, врезался в заднюю часть отечественной легковушки. После этого обе машины оказались на разделительной полосе, - рассказали активисты.

Насколько известно, в результате случившегося пострадала пассажирка ВАЗа. Она получила серьезные травмы. А вот в иномарке на момент ДТП находились двое детей. Они, к счастью, не пострадали. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

У иномарки в ДТП пострадала передняя частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU