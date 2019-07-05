2019-07-05T10:37:08+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе водитель на «Форде» с двумя детьми в салоне «догнал» ВАЗ-2114

В аварии серьезные травмы получила пассажирка отечественной легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Ночной патруль СамараФото: Ночной патруль СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 5 июля, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе ТЦ «Метро» столкнулись Ford и ВАЗ-2114. Об этом сообщают активисты «Ночного патруля».

- Водитель иномарки, который, предположительно, находился в нетрезвом состоянии, двигаясь по направлению из города, врезался в заднюю часть отечественной легковушки. После этого обе машины оказались на разделительной полосе, - рассказали активисты.

Насколько известно, в результате случившегося пострадала пассажирка ВАЗа. Она получила серьезные травмы. А вот в иномарке на момент ДТП находились двое детей. Они, к счастью, не пострадали. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

У иномарки в ДТП пострадала передняя часть Фото: vk.com

У иномарки в ДТП пострадала передняя частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре возбудили уголовное дело на замначальника отдела судебных приставов, которого поймали при получении взятки
В Тольятти фитнес-клуб задолжал 46 работникам более полумиллиона рублей по зарплате
«Знать – значит жить»: накануне Дня семьи, любви и верности самарцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
Семеро самарских спортсменов выступят на летней универсиаде в Италии
Мирал Самарджич может остаться в «Крыльях Советов»
Школы Самары со следующего учебного года переведут на электронные журналы и дневники
В Самаре начали продавать пластиковые сезонки для проезда в пригородных поездах
Самарская ракета «Союз-2.1б» с метеоспутником «Метеор-М» успешно стартовала с космодрома Восточный
«Где она съела столько камней?»: в Самаре помогли черепахе, проглотившей гравий
Тольяттинец украл из иномарки женскую одежду и попытался спрятаться от росгвардейцев в кустах
Жительница Сызрани самовольно захватила участок, принадлежащий городу
Самарцам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства в 2020 году
В Сызрани криминальная парочка украла у ребенка велосипед и обменяла его на выпивку
В Самарской области построят площадку для экстремальных видов спорта
Установили бетонные блоки: в Самаре перекрыли парковку на площади Куйбышева
Строительство специальных помещений и укрепление кадров: Дмитрий Азаров обсудил в Москве развитие допобразования в сфере искусств
«Картинг нужно сохранить»: в Самаре подыскивают новое место для трассы из парка Гагарина
В Самаре закроют проезд по дублеру проспекта Ленина
Самарский политех открывает новые программы обучения в области газохимических технологий
Приехали уже более 5 тысяч человек: в Самарской области открылся 46-й Грушинский фестиваль авторской песни
«Место организаторов ПК - в СИЗО!»: Александр Хинштейн взял под контроль ситуацию с кооперативом-обманщиком
В Тольятти из-за перекрытия улицы Коммунитической изменятся схемы движения нескольких автобусов и троллейбусов
В Отрадном приостановили работу завода, который попался на загрязнении воздуха вредными веществами
В Сызрани на 7 часов закроют ж/д переезд возле обувной фабрики
В Самаре задержали за взятку заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района
«Лада» против «Акрона»: в 1/256 финала Кубка России по футболу состоится тольяттинское дерби
Две работы самарских школьников осенью выставят в Третьяковке