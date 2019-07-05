2019-07-05T10:48:32+03:00
Спорт

Мирал Самарджич может остаться в «Крыльях Советов»

Как стало известно «КП-Самара», словенец не договорился с «Олимпией» и может вернуться
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Самарджич может вернуться на берега Волги.Самарджич может вернуться на берега Волги.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник Мирал Самарджич может остаться в «Крыльях Советов». Об этом «КП-Самара» сообщил источник. По данным собеседника, защитник не договорился со словенской «Олимпией» и в ближайшее время может вернуться в Россию, где в его услугах заинтересованы «Крылья Советов».

Напомним, Самарджич выступал за волжан в сезоне 2018/2019. В «КС» он перешел из «Анжи». Летом 2019 года 32-летний защитник получил предложение от «Олимпии» и уехал на переговоры в Любляну. Тогда появилась информация, что Самарджич расторг соглашение с «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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