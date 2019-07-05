Семеро самарских спортсменов выступят на летней универсиаде в Италии

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-05T10:55:29+03:00

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В итальянском Неаполе стартовала 30-я Всемирная летняя универсиада 2019 года. В ней примут участие более 8 тысяч спортсменов из 150 стран. В составе сборной России выступят 7 атлетов из Самарской области. Это тхэквондистка из Сызрани Юлия Турутина, тольятинка Дарья Федятина, которая примет участие в соревнованиях по парусному спорту, пловчиха из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова, самарский пловец Александр Кудашев, а также самарцы Валерия Щербатых, Екатерина Чернявская и Лев Волин, которые покажут свои умения в настольном теннисе.

- Желаю успехов нашим спортсменам. Среди самарских ребят есть и опытные спортсмены, которые неоднократно выступали на международном уровне, так и те, для кого Универсиада станет новым вызовом в спортивной карьере. Будем болеть за каждого! - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Международные соревнования в Италии продлятся до 14 июля. За это время спортсмены разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта: баскетбол, водное поло, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика, футбол, регби-7, парусный спорт и стрелковый спорт.

ИСТОЧНИК KP.RU