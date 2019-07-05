2019-07-05T10:55:29+03:00
Спорт

Семеро самарских спортсменов выступят на летней универсиаде в Италии

Атлеты из 63 региона примут участие в соревнованиях по настольному теннису, плаванию и тхэквондо
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской области
Изменить размер текста:

В итальянском Неаполе стартовала 30-я Всемирная летняя универсиада 2019 года. В ней примут участие более 8 тысяч спортсменов из 150 стран. В составе сборной России выступят 7 атлетов из Самарской области. Это тхэквондистка из Сызрани Юлия Турутина, тольятинка Дарья Федятина, которая примет участие в соревнованиях по парусному спорту, пловчиха из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова, самарский пловец Александр Кудашев, а также самарцы Валерия Щербатых, Екатерина Чернявская и Лев Волин, которые покажут свои умения в настольном теннисе.

- Желаю успехов нашим спортсменам. Среди самарских ребят есть и опытные спортсмены, которые неоднократно выступали на международном уровне, так и те, для кого Универсиада станет новым вызовом в спортивной карьере. Будем болеть за каждого! - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Международные соревнования в Италии продлятся до 14 июля. За это время спортсмены разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта: баскетбол, водное поло, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика, футбол, регби-7, парусный спорт и стрелковый спорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский бизнесмен Владимир Кошелев участвует в Международном финансовом конгрессе
«Твоему автомобилю осталось жить недолго»: в Самаре мошенники оставляют на машинах письма с угрозами
В Самаре возбудили уголовное дело на замначальника отдела судебных приставов, которого поймали при получении взятки
В Тольятти фитнес-клуб задолжал 46 работникам более полумиллиона рублей по зарплате
«Знать – значит жить»: накануне Дня семьи, любви и верности самарцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
Мирал Самарджич может остаться в «Крыльях Советов»
В Самаре на Московском шоссе водитель на «Форде» с двумя детьми в салоне «догнал» ВАЗ-2114
Школы Самары со следующего учебного года переведут на электронные журналы и дневники
В Самаре начали продавать пластиковые сезонки для проезда в пригородных поездах