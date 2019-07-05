«Знать – значит жить»: накануне Дня семьи, любви и верности самарцы смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-05T11:02:35+03:00

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Профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» пройдет в Самаре 7 июля, как раз накануне Дня семьи, любви и верности. В парке отдыха имени Ю.А. Гагарина жители и гости города смогут быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.

- Сейчас в России ВИЧ-инфекция в большинстве случаев передаётся половым путём. Медики считают, что лучшая профилактика заражения - ответственное поведение, забота о себе и близких людях. Верность друг другу в отношениях и информированность не только о собственном здоровье, но и здоровье партнёра, - отметили в самарском СПИД-центре. - Пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус и статус любимого человека желательно до вступления в близкие отношения.

Экспресс-тестирование на ВИЧ в парке проводится по слюне. Медицинский шатер будет работать рядом с новой сценой с 11:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU