В Тольятти фитнес-клуб задолжал 46 работникам более полумиллиона рублей по зарплате

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-05T11:17:09+03:00

Клуб не платил сотрудникам зарплату с марта по май 2019 года Фото: Архив "КП"

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В Тольятти фитнес-клуб в течение нескольких месяцев не платил зарплату своим сотрудникам и накопил перед ними долг в более чем полумиллиона рублей. В итоге погасить задолженность организации "помогла" прокуратура Автозаводского района Тольятти.

- Было установлено, что фитнес-клуб с марта по май 2019 года не выплатил 46 работникам заработную плату на общую сумму около 520 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены административные дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства также внесли представление в адрес директора клуба с требованием устранить нарушения трудового законодательства. Через некоторое время после принятых прокурорами мер сотрудникам заведения полностью выплатили долг по заработной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU