«Твоему автомобилю осталось жить недолго»: в Самаре мошенники оставляют на машинах письма с угрозами

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-05T12:03:05+03:00

Злоумышленники требуют перевести им 500 рублей за то, чтобы они не разбивали авто

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В Самаре вновь активизировались автомобильные мошенники. Они оставляют на лобовом стекле машин записки с требованием перевести им 500 рублей за то, что они не будут «калечить» транспортные средства. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

- Здравствуй, мой дорогой друг, я хочу сообщить тебе, что твоему автомобилю осталось жить совсем недолго, так как в ближайшем времени мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой авто остался цел и невредим, переведи 500 рублей на киви +7..., - гласит текст в сообщении мошенников.

Также злоумышленники угрожают, что даже если автовладелец спрячет свою машину, то они все равно найдут ее. Госномер авто будет в их «списке». После этого мошенники коварно желают хорошего дня. Многие самарцы уверены, что не стоит обращать внимания на эти сообщения, другие же считают, что следует обратиться в полицию. Отметим, что пока злоумышленники еще ни разу не исполнили свои угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU