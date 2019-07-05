Самарский бизнесмен Владимир Кошелев участвует в Международном финансовом конгрессе

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-05T12:05:28+03:00

Во время работы секции предприниматель рассказал об основных проблемах перехода на проектное финансирование

На одной из секций Кошелев рассказал о проблемах перехода на проектное финансирование

Изменить размер текста: A A

4 июля в Санкт-Петербурге начался XXVIII Международный финансовый конгресс – крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов в России. В нем участвуют представители Центробанка и международных и российских финансовых организаций. Главная тема конгресса в этом году – «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости».

На конференции обсудили и новые подходы к финансированию строительства жилья. Теме вызовов и возможностей для банковского и строительного секторов была посвящена отдельная сессия. Модератором секции стала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. В дискуссии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКФ России Никита Стасишин, заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, гендиректор «Дом.рф» Александр Плутник, первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Среди участников был и член Координационного совета, председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев. Во время работы секции предприниматель рассказал об основных проблемах перехода на проектное финансирование. Он подчеркнул: в переходный период необходим постоянный мониторинг.

ИСТОЧНИК KP.RU