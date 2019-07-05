2019-07-05T12:44:40+03:00
Общество

В Самарскую область на региональную неделю приехал депутат Госдумы РФ Евгений Серпер

Народный избранник уже успел посетить несколько городов и обсудить с их главами самые насущные вопросы и проблемы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Евгений Серпер всю неделю работает в своем избирательном округеЕвгений Серпер всю неделю работает в своем избирательном округе
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В Самарскую область приехал депутат Госдумы РФ Евгений Серпер. Он проводит региональную неделю на своем избирательном округе. Так, народный избранник уже посетил Сызрань, Сызранский район, Жигулевск, а в пятницу, 5 июля, отправился в Тольятти.

В Сызрани Евгений Серпер встретился с главой города Николаем Лядиным и обсудил с ним меры по ускорению строительства детской поликлиники в районе ЗТМ, а также масштабный ремонт улицы Советской, которая является главной улицей исторического центра Сызрани.

- Кроме ремонта улицы Советской, в Сызрани благоустроят территорию вокруг Кремля. Город выиграл конкурс и получил на это средства. Проблемы тут есть - и с ЖКХ, и с УК. Мы наметили пути, как решать эти вопросы, - отметил Евгений Серпер.

В Жигулевске депутат обсудил с главой города Дмитрием Холиным перспективы развития туристического кластера, решение вопроса со статусом нацпарка, частью которого является город, а также они вместе запланировали проведение Дня шахмат. Кроме того, Евгений Серпер пообщался с молодежью и волонтерами Жигулевска, которые сейчас занимаются организацией досуга для детей.

В Тольятти народный избранник примет участие в праздновании Дня работника морского и речного флота, а также проведет ряд встреч, где обсудит вопросы ЖКХ, благоустройства и дорожного ремонта в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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