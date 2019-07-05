2019-07-05T12:56:57+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин предстанет перед судом за убийство лося

Мужчина выследил, а потом застрелил животное
Анастасия ФИЛАТОВА
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Браконьер нанес ущерб в 240 тысяч рублейБраконьер нанес ущерб в 240 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего селянина, который убил в Шигонском районе лося. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что 29 января 2019 года мужчина, находясь на охотничьих угодьях № 4 Львовского участкового лесничества, выследил и застрелил лося. Тем самым он причинил охотничьим ресурсам региона ущерб в 240 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Несмотря на это, он скором времени предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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