В Самарской области селянин предстанет перед судом за убийство лося
Мужчина выследил, а потом застрелил животное
Браконьер нанес ущерб в 240 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего селянина, который убил в Шигонском районе лося. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- Было установлено, что 29 января 2019 года мужчина, находясь на охотничьих угодьях № 4 Львовского участкового лесничества, выследил и застрелил лося. Тем самым он причинил охотничьим ресурсам региона ущерб в 240 тысяч рублей, - рассказали в надзорном ведомстве.
Мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Несмотря на это, он скором времени предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU