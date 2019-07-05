В Тольятти мужчина проигрался на ставках и пошел грабить с ножом офис микрозаймов
Недавно в Тольятти произошло разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Некий мужчина, спрятав лицо под медицинской маской, ворвался в помещение с ножом, и угрожая им сотруднице, похитил более 7 тысяч рублей.
- Найти и задержать преступника удалось через 1,5 часа после происшествия. При виде полицейских мужчина попытался скрыться в арке одного из домов, но ему это не удалось. Он сознался в содеянном и рассказал, что пошел на преступление из-за того, что проиграл на спортивных ставках, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, подозреваемый — 33-летний житель Тольятти — ранее судим не был. При нем стражи порядка нашли часть похищенных денег. Сейчас злоумышленник находится под стражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU