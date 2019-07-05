В Самарской области 25 женщин наградят за «материнскую доблесть»
В Самарской области 25 жительниц региона отметят знаком «Материнская доблесть». Им наградят тех женщин, который родили и достойно воспитали пятерых и более детей. Об этом сообщается в постановлении губернатора Самарской области.
- Знаком отличия «Материнская доблесть» первой степени будут награждены 5 многодетных матерей из Челно-Вершинского, Клявлинского, Сергиевского и Красноярского районов, а также из Похвистнево. Знак отличия второй степени получат еще 20 многодетных матерей, которые проживают на территории Самары, Жигулевска, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинельского, Красноармейского, Кошкинского, Нефтегорского и Волжского районов, - говорится в документе.
Вместе со знаком отличия многодетным матерям выплатят единовременную денежную выплату в 20 820 рублей. Это сделают за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области, и правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU