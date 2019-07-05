2019-07-05T13:52:36+03:00
Общество

В Самарской области 25 женщин наградят за «материнскую доблесть»

Они получат знаки отличия и денежные выплаты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Наградят тех женщин, которые родили и воспитали пять и более детейНаградят тех женщин, которые родили и воспитали пять и более детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области 25 жительниц региона отметят знаком «Материнская доблесть». Им наградят тех женщин, который родили и достойно воспитали пятерых и более детей. Об этом сообщается в постановлении губернатора Самарской области.

- Знаком отличия «Материнская доблесть» первой степени будут награждены 5 многодетных матерей из Челно-Вершинского, Клявлинского, Сергиевского и Красноярского районов, а также из Похвистнево. Знак отличия второй степени получат еще 20 многодетных матерей, которые проживают на территории Самары, Жигулевска, Чапаевска, Новокуйбышевска, Кинельского, Красноармейского, Кошкинского, Нефтегорского и Волжского районов, - говорится в документе.

Вместе со знаком отличия многодетным матерям выплатят единовременную денежную выплату в 20 820 рублей. Это сделают за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области, и правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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