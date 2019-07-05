2019-07-05T14:54:58+03:00
Общество

Люди продолжают прибывать: в первый день Грушинский фестиваль посетили более 7 тысяч человек

Основной наплыв гостей ожидается 5 и 6 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ожидается, что Грушинский фестиваль посетят более 30 тысяч человекОжидается, что Грушинский фестиваль посетят более 30 тысяч человекФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарскую область на Грушинский фестиваль продолжают прибывать жители самых разных городов России и других стран. По данным организаторов, в первый день, 4 июля, фестивальная поляна собрала более 7 тысяч человек. Основной же наплыв гостей ожидается 5 и 6 июля.

- В пятницу, 5 июля, завершился первый тур отборочного конкурса авторов-исполнителей. В нем принимают участие как местные музыканты, так и представители Сибири, Владивостока и даже полуострова Камчатка. День увенчается двумя масштабными концертами Александра Городницкого и Олега Митяева, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что Грушинский фестиваль продлится до воскресенья, 7 июля. В этом году там работают 14 различных эстрад, на которых должны выступить более 200 исполнителей авторских песен. Завершится фестиваль большим концертом на главной цене - плавучей гитаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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