2019-07-05T15:21:43+03:00
Общество

Погода на 6-7 июля в Самарской области: сначала будет сухо, а потом пройдут грозовые дожди

В эти выходные температура воздуха будет держаться в пределах 22...27 °C
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погода в выходные будет теплой, но немного дождливойПогода в выходные будет теплой, но немного дождливойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. По их прогнозам, суббота порадует самарцев теплой и сухой погодой, а вот воскресенье может омрачиться дождями.

- В предстоящие сутки сохранится сухая теплая погода. В дальнейшем под влиянием фронтальных разделов, перемещающихся с западных районов страны, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температурный фон останется около своей климатической нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу, 6 июля, ожидается малооблачная погода. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 22...27 °C. В ночь на воскресенье, 7 июля, местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 11...16 °C. Днем прогнозируются те же погодные условия, только столбики термометров поднимутся уже до 22...27 °C. Отметим, что в понедельник, 8 июля, также возможны кратковременные дожди и гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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