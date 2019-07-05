ФК «Лада-Тольятти» начнет сезон в ПФЛ домашним матчем с ульяновской «Волгой»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-05T15:42:29+03:00

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Футбольный клуб «Лада-Тольятти» начнет сезон в ПФЛ домашним матчем с ульяновской «Волгой». Встреча запланирована на 16 июля, сообщает официальный сайт тольяттинской команды.

- Начало матча в 18:30, вход, как и в прошлом году, свободный, - говорится в сообщении.

Во втором туре «Лада-Тольятти» отправится в гости к «Зениту-Ижевск». Встреча пройдет 24 июля.

Весь календарь игр команды пока не опубликован.

Напомним, в 1/256 финала Кубка России по футболу 20 июля «Лада» сыграет с еще одним тольяттинским клубом – «Акроном». Последний дебютирует в ПФЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU