В Управленческом местные жители оригинально признались в любви к родному поселку

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-05T16:27:51+03:00

Они установили там знак в виде сердца и надписи "Я люблю Управу"

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В поселке Управленческий Красноглинского района Самары появился яркий арт-объект. Там около дома № 15 по улице академика Николая Кузнецова установили знак в виде сердца и надписи "Я люблю Управу".

- Идея и реализация необычной инсталляции принадлежит местным жительницам Оксане Морозовой, Галине Суксиной и Анне Артемьевой. Благодарим их за идею и труд. Получилось очень здорово! - написали в соцсети представители администрации Красноглинского района.

Отметим, что самарчанки также благоустроили территорию возле арт-объекта. Они высадили там газон и ромашки. Теперь эта пропитанная любовью к родному поселку композиция стала местом притяжения для всех жителей Управленческого, а также превратилась в отличную зону для фотосессий.

ИСТОЧНИК KP.RU