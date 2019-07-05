В Управленческом местные жители оригинально признались в любви к родному поселку
В поселке Управленческий Красноглинского района Самары появился яркий арт-объект. Там около дома № 15 по улице академика Николая Кузнецова установили знак в виде сердца и надписи "Я люблю Управу".
- Идея и реализация необычной инсталляции принадлежит местным жительницам Оксане Морозовой, Галине Суксиной и Анне Артемьевой. Благодарим их за идею и труд. Получилось очень здорово! - написали в соцсети представители администрации Красноглинского района.
Отметим, что самарчанки также благоустроили территорию возле арт-объекта. Они высадили там газон и ромашки. Теперь эта пропитанная любовью к родному поселку композиция стала местом притяжения для всех жителей Управленческого, а также превратилась в отличную зону для фотосессий.
Фото: Оксана МорозоваФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU