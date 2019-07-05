Жителей Самары просят не ходить в леса, где есть большой риск пострадать в пожаре

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-05T19:31:51+03:00

Сотрудники МЧС рекомендуют горожанам соблюдать элементарные правила, а также сообщать о ЧП по телефону горячей линии

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ГУ МЧС Самарской области предупреждает горожан о том, что посещать лесные массивы региона опасно. Пожарные, ссылаясь на ФГБУ «Приволжское УГМС», отмечают, что в период с 6 по 10 июля 2019 местами по региону сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.

- Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Нужно соблюдать правила поведения в пожароопасный сезон, - сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендации для жителей области следующие: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов); не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы; не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и др.

Если вы стали свидетелем пожара в лесу, то попытайтесь найти подмогу и принять меры для его тушения. Обязательно сообщите о случившемся по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций также необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи) и по единому телефону доверия ГУ МЧС - 8 (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU