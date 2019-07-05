На Революционной в Самаре обнаружили труп неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-05T19:45:26+03:00

Правоохранители сейчас разбираются во всех обстоятельствах случившегося

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1 июля, в минувший понедельник, в областной столице произошла трагедия. На улице Революционной скончался человек. При каких обстоятельствах - пока неизвестно.

- Тело мужчины обнаружили примерно в 10-40 утра. Личность его не установлена, внешних признаков насилия на нем не было, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На вид несчастному 45-50 лет, среднее телосложение, волосы седые. Одет неизвестный был в майку, джинсы и серые кроссовки.

Сейчас проверку по факту произошедшего проводят сотрудники следственных органов. Назначено судебно-медицинское исследование. По итогам полученных результатов будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU