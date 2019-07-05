"Уходил от столкновения с иномаркой": КамАЗ снес ограждение на Антонова-Овсеенко в Самаре

СЕГОДНЯ 21:16 2019-07-05T21:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду 3 июля в областной столице произошло ДТП. Как рассказали в группе "ДТП Самара" очевидцы, на улице Антонова-Овсеенко в Самаре КамАЗ протаранил дорожное ограждение.

- Я ехал груженный, меня обогнал и подрезал "Субару Форестер" белый (со слов хозяина -это уже 4-й раз), чтоб не протаранить его, я вывернул на обочину и врезался в ограждение, - рассказывает в социальных сетях водитель грузовика Мартин.

Водитель КамАЗа говорит, что его подрезалиФото: соцсети

На месте работали сотрудники ГИБДД. Специалисты считают, что КамАЗ должен был пропустить "Субару". Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

- Я видел, что за ограждением людей не было, а если б я въехал ему в зад, то неизвестно вообще, чем закончилось и пострадало бы несколько машин. Я ехал прямо в своем ряду и не быстро, - добавил Мартин.

ИСТОЧНИК KP.RU