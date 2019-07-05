2019-07-05T22:06:45+03:00
Происшествия

В Самаре арестовали судебного пристава, попавшегося на взятке в полмиллиона рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали с поличнымПодозреваемого задержали с поличным
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В областной столице следователи продолжают разбираться в обстоятельствах получения взятки заместителем начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Романом Казаковым. На мужчину уже возбуждено уголовное дело, сегодня, в пятницу 5 июля, ему избирали меру пресечения.

- Судья поддержал ходатайство следователя и принял решение об аресте подозреваемого на два месяца. Сам он настаивал на более мягком наказании, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в суде Самарского района, где и состоялось заседание.

Напомним, что сотрудники регионального Управления ФСБ задержали Казакова в четверг 4 июля. Операция проводилась совместно со службой собственной безопасности областного УФССП. По версии силовиков, пристав получил взятку в 500 тысяч рублей от жительницы Самары - 50 настоящими, 450 - муляжом. По версии следствия, за эти деньги замначальника отдела судебных приставов должен был прекратить исполнительное производство по взысканию с фирмы долга в более чем 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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