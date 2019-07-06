«Считаем уголовное дело безосновательным»: «Тольяттиазот» обжалует приговор по делу о мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-06T09:56:24+03:00

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Суд в Тольятти вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителей ОАО «Тольяттиазот». Их обвинили в хищениях при реализации продукции. Уголовное дело по заявлению миноритария завода - ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина завели еще в 2012 году по признакам мошенничества на сумму более 550 млн. долларов.

Накануне комсомольский районный суд признал Владимира Махлая виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также к 9 годам суд приговорил его сына Сергея Махлая. Бывший генеральный директор Евгений Королев получил 8,5 лет лишения свободы.

По решению суда в колонию общего режима на девять лет также должен отправиться владелец швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви, а директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Также суд назначил подсудимым штраф в размере 900 тыс. рублей каждому.

В ПАО «ТОАЗ» с решением не согласились и заявили, что приговор будет обжалован.

- ПАО «ТОАЗ» категорически не согласно с обвинительным приговором, считает его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса, а также вынесенным с грубыми нарушениями требований уголовного-процессуального законодательства РФ, - сообщается на сайте предприятия. - ПАО «ТОАЗ» обжалует указанный приговор суда в установленном Законом порядке.

«Тольяттиазот» неоднократно заявлял, что считает уголовное дело безосновательным и абсурдным, инициированным миноритарными акционерами АО «ОХК «Уралхим», находящимися в многолетнем корпоративном конфликте с ПАО «ТОАЗ», в целях рейдерского захвата нашего успешного предприятия.

На предприятии уверены, что обвинение основано на ложных утверждениях указанных акционеров и следствия о хищении 100% произведенной «Тольяттиазотом» продукции за период с 2008 по 2011 годы. ПАО «ТОАЗ» не считает себя потерпевшей стороной по делу и не согласно с наличием какого-либо ущерба. Вся якобы похищенная продукция за 2008 – 2011 годы была реализована по официальным договорам и по максимально возможным ценам, а выручка за продукцию поступала на расчетные счета предприятия в полном объеме. Из полученных за реализацию продукции средств стабильно выплачивалась заработная плата сотрудникам предприятия, производилась модернизация оборудования, уплачивались налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU