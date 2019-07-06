Была дача и нет: в Сызрани 5 пожарных тушили дачный домик
Пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.
Локализовать пожар удалось в 10:02Фото: Архив "КП"
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В пятницу, 5 июля, в 09:49 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в СНТ «Родничок-1». Горел дом на ул. 2-я Сормовская.
На место выехал незамедлительно выехал спецавтомобиль и пять человек личного состава. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, локализовать пожар удалось в 10:02, а еще через пять минут полностью ликвидировали.
К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, предстоит определить экспертам.
ИСТОЧНИК KP.RU