«Не уступил дорогу мотоциклу»: в Тольятти байкеры попал в больницу после ДТП

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-06T10:29:31+03:00

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В пятницу, 5 июля примерно в 18 часов на улице Дзержинского в Тольятти пострадал байкер.

- 22-летний водитель на машине «Форд Мондео» ехал по прилегающей территории со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. Мужчина выезжал на Дзержинского в районе дома №55. При выезде он не уступил дорогу мотоциклу «Хонда VT1100», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - 32-летний байкер ехал по ул. Дзержинского со стороны ул. Юбилейной в направлении пр-та Степана Разина.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась байкеру. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU