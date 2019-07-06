2019-07-06T12:44:06+03:00
Звезды

Танцуем и подпеваем: на набережной в Самаре продут музыкально-танцевальные вечера

Самое интересное развернется на Маяковском и Некрасовском спусках
Евгения ВАСИНА
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Фото группы volgafolkband/vk.comФото группы volgafolkband/vk.comФото: СОЦСЕТИ
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6 и 7 июля на Маяковском и Некрасовском спусках самарской набережной будет звучать музыка и пройдут танцевальные мастер-классы. Все благодаря проекту «Культурное сердце России».

6 июля на Некрасовском спуске в 18.00 выступит ансамбль народных инструментов «Volga-Folk Band» и фолк-проект «BALALIKE». Коллектив представит музыкальную программу «Афорты на Гарики Игоря Губермана».

Продолжит программу дуэт «Porter’s». Владимир Юрин и Дмитрий Дмитриеве исполнят композиции Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Бинга Кросби.

Также в 18 часов на Маяковском спуске преподаватели танцевального клуба «Американо» проведут мастер-класс по кизомбе. Продолжит вечер танцевальная школа «Dance@Live» с программой латиноамериканских танцев.

В воскресенье, 7 июля в 18.00 на Некрасовском спуске выступил фолк-группа «Диковина». В 19.00 группа «Marvisla jazz trio» сыграет знакомые и любимые джазовые стандарты. Закончит вечер выступление музыкальной группы «Будем знакомы».

На Маяковском спуске в 18.00 начнет программу танцевальная школа «Бруклин». Школа приготовила для самарцев и гостей города мастер-классы по хип-хопу и показательные выступления. В 19.00 зазвучат ритмы Бразилии и зажигательные танцы от группы «Sambara». Продолжит танцевальный вечер танцевальная школа «Tribe» с выступлениями и мастер-классами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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