«Доставлен в больницу»: в Новокуйбышевске «Нива» сбила ребенка на самокате

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-06T11:59:48+03:00

Сотрудники ГИБДД напоминают всем водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно во время каникул Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Он переходил дорогу не по пешеходному переходу

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В пятницу, 5 июля в Новокуйбышевск под колеса Нивы угодил ребенок на самокате.

- ДТП произошло в 15:40. 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 212140 ехал по ул. Коммунистическая со стороны ул. Чапаева в направлении ул. 50 Лет НПЗ. Напротив дома №37 по ул. Коммунистическая водитель допустил наезд на восьмилетнего пешехода. Ребенок выехал на самокате на проезжую часть ул. Коммунистическая в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ребенок вылетел на дорогу из за припаркованной машины. В результате юного пешехода доставили в больницу.

- Сотрудники ГИБДД напоминают всем водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно в период каникул. Родителям необходимо напоминать своим детям о соблюдении ПДД, - добавили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU