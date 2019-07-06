2019-07-06T14:53:13+03:00
Происшествия

«Урожай погиб»: в Сызрани воры разорили пригородные дачи

Злодеи совершили набег на дачный массив «Волжские зори»
Евгения ВАСИНА
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Дачники в шокеДачники в шокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неприятный сюрприз получили дачники массива «Волжские зори» в Сызрани. Там, между селом Образцовое и районом РМЗ, более 300 дач. На некоторых из них наведались похитители металла. Как сообщает КТВ-Луч, злодеи забрали около 150 прутьев для подвязки помидоры и даже мангал. В итоге урожай помидор погиб, пострадали и другие овощи. Больше всего людей огорчило столь циничное отношение к их труду. Воры, фактически, оставили дачников без запасов на зиму.

Пострадавшие считают, что на участки воры пробрались, когда охранник на велосипеде объезжал дачный массив. На это у него уходит около часа.

– Массив прямоугольный. 13 рядов. Охранника мы не виним. Слезы душат от того, что мы не можем спокойно вырастить овощи и ягоды. Разоряют. Говорят, в пунктах приема металлолома хорошо платят, поэтому воры наплевали на наш труд. Им нужны деньги, – приводит слова дачников издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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