«Урожай погиб»: в Сызрани воры разорили пригородные дачи

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-06T14:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный сюрприз получили дачники массива «Волжские зори» в Сызрани. Там, между селом Образцовое и районом РМЗ, более 300 дач. На некоторых из них наведались похитители металла. Как сообщает КТВ-Луч, злодеи забрали около 150 прутьев для подвязки помидоры и даже мангал. В итоге урожай помидор погиб, пострадали и другие овощи. Больше всего людей огорчило столь циничное отношение к их труду. Воры, фактически, оставили дачников без запасов на зиму.

Пострадавшие считают, что на участки воры пробрались, когда охранник на велосипеде объезжал дачный массив. На это у него уходит около часа.

– Массив прямоугольный. 13 рядов. Охранника мы не виним. Слезы душат от того, что мы не можем спокойно вырастить овощи и ягоды. Разоряют. Говорят, в пунктах приема металлолома хорошо платят, поэтому воры наплевали на наш труд. Им нужны деньги, – приводит слова дачников издание.

ИСТОЧНИК KP.RU