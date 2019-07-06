"К игре поле будет готово" : на Самара Арене после концерта Ленинграда восстанавливают газон на месте сцены

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-06T16:00:09+03:00

Уже 14 июля самарским "Крыльям Советов" предстоит сыграть с ЦСКА первый матч в сезоне Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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После концерта группировки Ленинград на Самара Арене 90% поля не пострадало. Незначительные повреждения газона есть там, где располагалась сцена. Об этом журналисту "КП-Самара" рассказал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

- В основном поле хорошо себя чувствует, есть небольшие повреждения газона там, где располагалась сцена. Сейчас активно работают агрономы, я каждый день мониторю ситуацию. К 14 июля поле будет полностью готово для игры "Крыльев Советов", - уточнил Александр Фетисов.

Также он уточнил, что в этот раз организацией концерта занимались исключительно арендаторы. Но такой опыт Самарская область возьмёт на вооружение. И на Самара Арене могут проходить и другие крупные мероприятия. -Мы вникали во все вопросы, смотрели, как организована логистика и другие моменты. Уверен, что стадион должен стать хорошей площадкой для разного рода мероприятий, - уточнил он.

Уже 14 июля самарским "Крыльям Советов" предстоит сыграть с ЦСКА первый матч в сезоне. Фанаты переживали, что газон на новом стадионе мог пострадать из-за концерта, как случилось на Открытие-арена.

ИСТОЧНИК KP.RU