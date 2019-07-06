«Местами порывы ветра 15-18 м/с»: МЧС предупреждает об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-06T16:06:21+03:00

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В ближайшее время погода в Самарской области серьезно ухудшится.

Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС» c 19 часов 6 июля до 19 часов 7 июля на территории Самарской области переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 С°, днем 21-26 С°.

Сотрудники МЧС России по Самарской области предупреждают, что столь сильные порывы ветра могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Ветер может повредит линий электропередач, повалить деревья и слабо закрепленные конструкции. Из-за резких порывов ветра может увеличится количество дорожно-транспортных происшествий.

- Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует: при усилении ветра не выходить на улицу, не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал вас на улице, укрыться от сильных порывов лучше в подземных переходах или подъездах зданий, а вот у стен домов прятаться не стоит. С крыш может упасть кровельные материалы. Также для укрытия от порывов ветра не подходят остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные здания, - рекомендует МЧС России по Самарской области. – Особенно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Также в МЧС порекомендовали заранее убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

ИСТОЧНИК KP.RU