В Самаре восстановили движение троллейбуса 16-го маршрута

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-06T17:20:01+03:00

Он, как и раньше, довезет пассажиров от Губернского рынка до 6-й причала

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 июля в Самаре восстановили движение троллейбуса №16, - от этом в Твиттере сообщили работники ТТУ.

- Уважаемые пассажиры, с 06 июля возобновляется движение 16-го маршрута троллейбуса «Губернский рынок - 6-й причал». Добро пожаловать на борт! – говорится в сообщении.

Напомним, троллейбус не ходил из-за работ на теплосети, что вели на ул. Некрасовской. По этой же причине троллейбус №6 ходил по короткому маршруту. Работы на объекте продолжаются и сейчас. Полностью восстановить движение автотранспорта на этом участке обещают до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU