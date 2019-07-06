2019-07-06T17:20:01+03:00
Общество

В Самаре восстановили движение троллейбуса 16-го маршрута

Он, как и раньше, довезет пассажиров от Губернского рынка до 6-й причала
Евгения ВАСИНА
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Добро пожаловать на борт!Добро пожаловать на борт!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 6 июля в Самаре восстановили движение троллейбуса №16, - от этом в Твиттере сообщили работники ТТУ.

- Уважаемые пассажиры, с 06 июля возобновляется движение 16-го маршрута троллейбуса «Губернский рынок - 6-й причал». Добро пожаловать на борт! – говорится в сообщении.

Напомним, троллейбус не ходил из-за работ на теплосети, что вели на ул. Некрасовской. По этой же причине троллейбус №6 ходил по короткому маршруту. Работы на объекте продолжаются и сейчас. Полностью восстановить движение автотранспорта на этом участке обещают до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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