Зарабатывают на чужом горе: в Сызрани мошенники пытают нажиться на погорельцах

6 Июль 18:19 2019-07-06T18:19:18+03:00

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Беда в семье Фадеевых случилась 3 июля. Дотла сгорел их дом в селе Троицкое, а вмести с ним и все имущество многодетной семьи. Семеро детей и двое взрослых остались без одежды и дома. Живут у знакомых. Неравнодушные люди бросили клич в социальных сетях с призывом помочь семье. Но, как сообщает «Маленькая Сызрань», тут же активизировались мошенники. Которые предоставляют неверные реквизиты и присваивают деньги.

Издание напоминает, что связаться с погорельцами можно по телефону 8-927-021-00-83. Семья примет любую одежду и обувь на детей с 4 по 9 классы и взрослых мужчину и женщину обувь, а также личные вещи, средства гигиены, хозяйственные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU