В центре Самары горит заброшенный дом

6 Июль 18:47 2019-07-06T18:47:46+03:00

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В субботу, 7 июля в историческом центре Самары загорелся заброшенный дом. О пожаре в доме №94 на ул. Алексея Толстого сотрудникам МЧС России по Самарской области стало известно в 17:45. На место ЧП отправились 6 единиц спецтехники и 20 человек личного состава.

- На Алексея Толстого горит заброшенное здание на площади 100 кв.м. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова «1 – БИС», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 19.20 удалось локализация пожара на площади 200 ка.м. На помощь коллегам приехали еще две спецмашины и 12 человек личного состава. На момент написание новости, полностью ликвидировать возгорание не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU