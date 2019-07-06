Стипендию губернатора получат только те студенты, что занимаются научно-исследовательской деятельностью

6 Июль 19:03 2019-07-06T21:30:47+03:00

Все это ради стипендии в 30 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

А в их зачетке должны быть только «отлично» и «хорошо»

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Для студентов вузов в Самарской области утвердили новую стипендию. Согласно постановлению губернатора, стипендию в 30 тыс. рублей получат те учащиеся, что не имеют долгов с 1 по 3 курс и при являются авторами научно-исследовательских работ. Еще одно важное условие - в зачетке должны быть "хорошо" и "отлично".

Также студент должен занять одно из трех мест на конференции вуза, а у научной работы должна быть положительная оценка.

Оценивать научно-исследовательскую работу будут на секции ежегодной вузовской конференции или на заседании кафедры. Перечислять именную стипендию будут раз в полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU