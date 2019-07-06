«В лесу пожара нет! Горела сухая трава и валежник»: в МЧС рассказали, что дымит в районе Груши

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-06T19:40:41+03:00

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- Загорелся лес в районе Груши, - такое тревожное сообщение появилось в социальных сетях вечером, 6 июля. Однако, как уверили сотрудники МЧС в лесу пожара нет, недалеко от фестивальной поляне горела сухая трава и валежник.

- В 17.50 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о загорании сухой травы и валежника в районе 2 КПП «Фестивального парка» в поселке Прибрежный Красноглинского района. Самара. Площадь пожара составляет 500 кв. м., - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 19:35 пожар на площади 0,1 гектара был локализован.

- К ликвидации привлечено 97 человек, 38 единицы техники, в том числе от МЧС России 80 человек, 28 машины. Угрозы населенным пунктам нет. Сил и средств достаточно, - заверили в МЧС.

Как сообщил корреспондент "КП-Самара" с фестивальной поляны, с возгоранием уже справились. Угрозы жизни отдыхающим и участникам фестиваля нет.

Фото группы typical_samara/vk.comФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU