«Подбегают и лают»: в Сызрани бездомные собаки чуть не напали на женщину

6 Июль 20:59 2019-07-06T20:59:53+03:00

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В Сызрани снова горячо обсуждают проблему бездомных собак. Поводам стала фотография, которую местная жительница выложила в социальные сети. Автора снимка окружает стая собак.

- Невозможно пройти, они подбегают и лают! В районе промышленного рынка на ул. Плеханова бегает стая бездомных собак! Когда уже власти нашего города, без всяких заявлений и писем в администрацию, займутся этим вопросом? – Обратилась в социальных сетях женщина.

В комментариях тут же нашлись зоозащитники, а также те, кто негативно относится к ничейным собакам на улице. В итоге разыгрался спор о том, что делать с собаками. А что думаете вы: как стоит поступать с ничейными собаками, и кто должен это контролировать?

ИСТОЧНИК KP.RU