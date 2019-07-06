В Сызрани неизвестные принесли к мусорной площадки поминальные венки
Как уверяют местные жители, такое «украшение» стоит уже около месяца
Фото: "Маленькая Сызрань"
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Жители ул. Степана Разина уже около месяца гадают: кто поставил рядом с контейнерной площадкой поминальные венки? Как сообщает «Маленькая Сызрань», венки стоят у забора рядом с мусоркой у дома №30 по улице Степана Разина. На одном из них даже есть надпись, что он предназначен «какому-то герою».
Кто принес венки и почему их до сих пор не убрали – неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU