Пожар рядом с Грушинским фестивалем устроили неизвестные люди

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-07T08:50:14+03:00

С огнем пожарные боролись до 23-00, к счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали о пожаре, который произошел в районе поселка Прибрежный совсем рядом с Грушинским фестивалем. Напомним, что огонь охватил сухую траву и валежник.

- Информация о низовом лесном пожаре в 146 квартале Задельненского участкового лесничества Новобуянского лесничества поступила в дежурную смену ЦУКС 6 июля в 17-50. По прибытию к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит сухая трава и валежник на площади 0,1 Га, - сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве дополнительных сил и средств к месту пожара были направлены пожарный поезд, личный состав и техника Волжского спасательного центра МЧС России, силы и средства Самарского лесничества. Руководил тушением пожара заместитель начальника областного МЧС Игорь Быков. В 19-35 пожарные остановили распространение огня, в 20-24 ликвидировали открытое горение, а в 23-00 полностью устранили возгорание. Площадь, пройденная огнем, составила 2,2 га.

Всего для ликвидации пожара привлекались 189 человек и 42 ед. техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 19 ед. техники. По предварительной версии, пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Точная причина устанавливается. К счастью, до Грушинского фестиваля пламя так и не добралось.

ИСТОЧНИК KP.RU