Под Сызранью столкнулись две фуры, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-07T09:10:31+03:00

Чтобы не допустить возгорания грузовиков, на месте работали пожарные

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Серьезное ДТП сегодня ночью, 7 июля, произошло в Сызранском районе. Примерно в 1-40 в районе реки Кубра на 18 километре обводной дороги из Сызрани в Саратов столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz. Не обошлось без пострадавших.

- Водителя Mercedes-Benz увезли в Центральную горбольницу Сызрани. У него черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Состояние средней тяжести. Врачи приняли все необходимые меры, чтобы оказать помощь пострадавшему, – сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник в экстренных службах.

Чтобы не допустить возгорания грузовиков на месте происшествия работали пожарные. Проверку по факту случившегося проводят в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU