Под Сызранью столкнулись две фуры, есть пострадавшие
Серьезное ДТП сегодня ночью, 7 июля, произошло в Сызранском районе. Примерно в 1-40 в районе реки Кубра на 18 километре обводной дороги из Сызрани в Саратов столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz. Не обошлось без пострадавших.
- Водителя Mercedes-Benz увезли в Центральную горбольницу Сызрани. У него черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Состояние средней тяжести. Врачи приняли все необходимые меры, чтобы оказать помощь пострадавшему, – сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник в экстренных службах.
Чтобы не допустить возгорания грузовиков на месте происшествия работали пожарные. Проверку по факту случившегося проводят в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU