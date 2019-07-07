2019-07-07T09:10:31+03:00
Происшествия

Под Сызранью столкнулись две фуры, есть пострадавшие

Чтобы не допустить возгорания грузовиков, на месте работали пожарные
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали сотрудники ГИБДДНа месте работали сотрудники ГИБДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Серьезное ДТП сегодня ночью, 7 июля, произошло в Сызранском районе. Примерно в 1-40 в районе реки Кубра на 18 километре обводной дороги из Сызрани в Саратов столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz. Не обошлось без пострадавших.

- Водителя Mercedes-Benz увезли в Центральную горбольницу Сызрани. У него черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Состояние средней тяжести. Врачи приняли все необходимые меры, чтобы оказать помощь пострадавшему, – сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник в экстренных службах.

Чтобы не допустить возгорания грузовиков на месте происшествия работали пожарные. Проверку по факту случившегося проводят в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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