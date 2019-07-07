2019-07-07T10:30:58+03:00
Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Целье" из Словении, отличились новички

Это первая команда самарской команды на предсезонном сборе
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья Советов" завершают подготовку к сезону"Крылья Советов" завершают подготовку к сезонуФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" продолжают подготовку к стартующему уже не следующей неделе сезону РПЛ. Накануне футбольный клуб в рамках зарубежного сбора провел на "Арена Петроль"в Словении матч с местным "Целье".

- "Крылья" обыграли "Целье" со счетом 2-1. Отличились Радоньич - на 27 минуте, Визингер на 54-й с пенальти счет сравнял, а на 79 минуте Терехов принес самарцам победу, - сообщили в "КС".

Отметим, что в составе "Крыльев" были не только потенциальные новички, но и игроки из молодежной команды:

"Крылья Советов": Овсянников (Конюхов, 46'), Зотов, Рохель, Чичерин, Кабутов (Полуяхтов, 46'), Терехов, Смирнов (Антон, 85'), Якуба, Гасилин (Зиньковский, 59'), Голенков (Гынсарь, 59'), Радоньич (Соболев, 46').

ИСТОЧНИК KP.RU

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