"Крылья Советов" обыграли "Целье" из Словении, отличились новички
Самарские "Крылья Советов" продолжают подготовку к стартующему уже не следующей неделе сезону РПЛ. Накануне футбольный клуб в рамках зарубежного сбора провел на "Арена Петроль"в Словении матч с местным "Целье".
- "Крылья" обыграли "Целье" со счетом 2-1. Отличились Радоньич - на 27 минуте, Визингер на 54-й с пенальти счет сравнял, а на 79 минуте Терехов принес самарцам победу, - сообщили в "КС".
Отметим, что в составе "Крыльев" были не только потенциальные новички, но и игроки из молодежной команды:
"Крылья Советов": Овсянников (Конюхов, 46'), Зотов, Рохель, Чичерин, Кабутов (Полуяхтов, 46'), Терехов, Смирнов (Антон, 85'), Якуба, Гасилин (Зиньковский, 59'), Голенков (Гынсарь, 59'), Радоньич (Соболев, 46').
ИСТОЧНИК KP.RU