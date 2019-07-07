В пивной в Сызрани произошло задымление, местные жители взволнованно наблюдали за происходящим
На месте происшествия работали экстренные службы
ФОТО: КТВ-Луч
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Неприятная ситуация произошла сегодня ночью, 7 июля, в Сызрани. В пивной бар на пересечении улиц Интернациональной и Крупской после 00-00 прибыли три наряда пожарных и машина скорой помощи.
– В помещении бара было темно и пожарные заходили туда в масках. Видимо, дым был с выделением едкого газа, – пишет КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев.
В питейное заведение пожарные заходили с масками на лицах и при поддержке медиков. За происходящим наблюдали местные жители. Как сообщили в экстренных службах, в пивной произошло короткое замыкание в электросети, без последующего возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU