В Самарской области полицейские поймали пьяного водителя, который катался на скутере без прав
В селе Вольная Солянка в Кинель-Черкасском районе утром 3 июля инспекторы ДПС остановили скутер без регистрационных знаков, водитель которого нарушал ПДД. Нарушителем оказался 25-летний местный житель.
- При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как установили силовики, ранее парень привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU