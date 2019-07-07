В Самарской области полицейские поймали пьяного водителя, который катался на скутере без прав

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-07T12:12:16+03:00

Полиция продолжает разбираться во всех обстоятельствах случившегося Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В селе Вольная Солянка в Кинель-Черкасском районе утром 3 июля инспекторы ДПС остановили скутер без регистрационных знаков, водитель которого нарушал ПДД. Нарушителем оказался 25-летний местный житель.

- При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как установили силовики, ранее парень привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU