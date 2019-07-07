2019-07-07T14:15:16+03:00
Происшествия

Житель Сызрани получил срок за патроны, которые нашел у военной базы 12 лет назад

Обвиняемый зачем-то вышел с боеприпасами на прогулку после выхода из колонии
Михаил ГОРЮНОВ
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Суд приговорил мужчину к условному наказаниюСуд приговорил мужчину к условному наказаниюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Необычное уголовное дело закончили рассматривать в Сызрани. Речь идет о преступлении, которые было совершено еще 12 лет назад. В 2007 году житель города у забора военной базы в поселке Сердовино нашел пакет одиннадцатью патронами, которые каким-то образом оказались на земле и лежали в пакете.

- Сызранец принес находку домой. Из патронов он хотел сделать брелки. Находку положил в стол в сарае и забыл о ней, - сообщает КТВ-Луч.

Спустя 12 лет - в феврале 2019 года - мужчина вышел из колонии, куда попал за наркотики. Он убирался в сарае, нашел эти боеприпасы, положил их в карман дубленки и пошел гулять. На улице Интернациональной экс-сидельца остановили полицейские и спросили, есть ли у него что запрещенное. Бедолага был вынужден рассказать про патроны.

За незаконное приобретение и хранение боеприпасов Сызранский городской суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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