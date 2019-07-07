Пьяная автоледи на иномарке устроила ДТП на Московском шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-07T15:09:30+03:00

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В ночь на 7 июля в областной столице произошло ДТП. На перекрестке Московского шоссе и Алма-Атинской столкнулись "Форд Фокус" и "Лада Гранта". По словам очевидцев, женщина, находившаяся за рулем иномарки, была пьяна.

- При общении с участницей активисты обратили внимание на наличие признаков алкогольного опьянения. На место был вызван экипаж ДПС, который оформил происшествие и направил нарушительницу на медицинское освидетельствование, которое показало превышение норм паров алкоголя выдыхаемом воздухе в несколько раз, - сообщают представители движения "Ночной патруль".

Иномарка помещена на специализированную площадку. По факту аварии проводят проверку сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU