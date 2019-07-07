2019-07-07T16:35:53+03:00
Общество

Грушинский фестиваль посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов

Накануне вечером на празднике спел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Михаил ГОРЮНОВ
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Азаров спел песню Владимира ВысоцкогоАзаров спел песню Владимира ВысоцкогоФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Накануне, 6 июля, на Мастрюковских озерах состоялось закрытие Грушинского фестиваля. Как подсчитали организаторы, 46-ю по счету "Грушу" посетили более 23 тысяч человек из 36 регионов страны. Среди гостей праздника был и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Самое главное, что та удивительная атмосфера, в которую мы каждый год ныряем от городских проблем, сохраняется. Люди приезжают сюда на этот фестиваль фестивалей. Грушинский — папа всех фестивалей в нашей стране,- отметил глава региона.

Дмитрий Азаров накануне вечером также спел с артистами Высоцкого и поблагодарил всех гостей мероприятия и выразил гордость тем, что такой легендарный и семейный фестиваль проходит именно в Самарской области.

В этом году в отборочных турах конкурса авторов-исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись на право выступить на главной сцене — гитаре — вместе с такими мэтрами авторской песни, как Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик. Специальный гость 46-го фестиваля — Алексей Кортнев и проект «Частный случай». Алексей подчеркнул, что он Грушинском первый раз, но ему тут очень понравилось:

-Прелесть подобных фестивалей в том, что здесь собирается очень интеллигентная публика. Мне очень нравится все, что здесь происходит.

Главный концерт фестиваля по традиции окончился далеко за полночь. Официальные итоги фестиваля будут подведены в воскресенье, 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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