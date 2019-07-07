"Не задохнитесь!": очевидцы сообщают о лесном пожаре по дороге из Пестравки в Самару
Свидетели происшествия предупреждают горожан искать объездные пути
Трасса в районе пожара оказалась в дымуФото: соцсети
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Сегодня, в воскресенье 7 июля, в Самарской области произошел пожар. Как говорят очевидцы, на трассе в Пестравском районе региона горит лес.
- Тем, кто едет в сторону Пестравки или Самары из Пестравки, за каменным бродом около Новой Деревни горит лес, не задохнитесь, - предупреждает местных жителей пользователь социальных сетей Денис Тихонов.
Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших также нету. Местные жители сообщили о случившемся в экстренные службы. Как признаются автолюбители, из-за задымления на трассе возникают проблемы с движением. Будьте осторожнее!
ИСТОЧНИК KP.RU