"Царь реки пришел": в Самарской области рыболов поймал гигантского сома с человеческий рост

7 Июль 20:14 2019-07-07T20:15:48+03:00

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Необычный улов на днях ждал местного рыболова Дмитрия Бабкина. Вместе с отцом он планировал добыть судака и щуку, но получил более серьезный трофей. Он попался после нескольких неплохих судаков весом до двух с половиной килограммов, когда отец и сын уже собрались домой.

- На втором забросе, при подходе приманки к коряге произошел мощнейший удар. Я незамедлительно подсек. Рыба пошла к лодке, выматываю шнур, и тут оно остановилось... Несколько раз качнуло спиннинг... И начало сматывать леску. Через пять минут в голову пришла мысль, что это не трофейный судак, а именно Царь реки пришел, - рассказывает Дмитрий.

Увидели рыбу мужчины только через 15 минут. Она начала подниматься к поверхности и мужчины увидели гигантского сома. Его не могли поднять со дна только спустя почти полтора часа, все это время она сопротивлялась.

- Силы покидали рыбу, но покидали они и меня. И вот, спустя час двадцать после подсечки, нам каким- то чудом дивным удалось завести махину в подсак, - продолжает Бабкин. - Радости обоих не было предела. Отрезал поводок, Батя поднял якорь и мы рванули к машине. Потому как никакого желания продолжать ловлю не было, да и сил тоже.

Сом весил 44,8 кг. Ранее Дмитрий такую не ловил. Он благодарен отцу, без которого вытащить рыбину было бы нереально.

ИСТОЧНИК KP.RU