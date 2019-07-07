2019-07-07T21:09:33+03:00
Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Австрии, победный гол на счету воспитанника самарского футбола

Егор Голенков, которому сегодня исполнилось 20 лет, вывел команду вперед на 75 минуте
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" показали достойную игру в матче с грозным "Краснодаром""Крылья" показали достойную игру в матче с грозным "Краснодаром"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" провели заключительный контрольный матч на сборе в Австрии. Соперником волжан был "Краснодар", который на прошлой неделе стал победителем кубка "Париматч Премьер". В этой игре триумф был за "КС".

- На 38-й минуте наша команда вышла вперед. Александр Соболев отдал пас на Дмитрия Кабутова, который красивым дальним ударом перекинул мяч через голкипера "быков" – 1:0, - рассказывают в пресс-службе "Крыльев".

Соперник отыгрался сразу после перерыва. Намли ворвался в штрафную самарцев и мощным ударом поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова – 1:1.

Но зелено-бело-синие не отчаялись и на 75 минуте вышли вперед. Воспитанник самарского футбола Егор Голенков, сегодня отмечающий свое 20-летие, вышел один на один с Сафоновым и на добивании отправил мяч в девятку. 2-1, победа "Крыльев".

Сегодня вечером "КС" возвратятся в Россию. Завтра коллектив соберется в Самаре, где продолжит подготовку к чемпионату РПЛ. В первом туре подопечные Миодрага Божовича встретятся с московским ЦСКА. Этот матч состоится на "Самара Арене" 14 июля и начнется в 17:30.

Состав на игру с "Краснодаром" был следующим:

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 23 Комбаров, 95 Карпов, 90 Бурлак, 19 Кабутов, 17 Зиньковский (10 Терехов, 82'), 20 Мияйлович, 2 Полуяхтов (15 Зотов, 82'), 28 Антон (52 Смирнов, 67'), 7 Соболев (69 Голенков, 46'), 3 Гынсарь.

Запасные: 14 Конюхов, 81 Овсянников, 44 Чичерин, 18 Рохель, 40 Тимофеев, 78 Якуба, 9 Гасилин, 99 Канунников, 8 Радоньич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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